Gölcük depreminde enkaz altındaydı şimdi ise deprem bölgesine erzak taşıyor!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında spor kulüpleri de beraberlik duruşunu en güzel şekilde sergiliyor. Bu kişilerden biri 1999 depreminde enkazdan kurtarılan Kerem Aktürkoğlu oldu.

Birçok kulüpten yardım açıklamaları gelirken, Galatasaray da bölgeye yardım gönderen ekipler arasında yer aldı. Sarı-kırmızıılarda Başkanvekili Erden Timur ile takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da Hatay'a giderek yardım malzemelerinin dağıtımında çalıştı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 1999 yılında yaşanan depremden etkilenenler arasındaydı. Henüz 1 yaşında bile olmayan Kerem enkazdan sağ olarak kurtulmayı başardı. Fransız medya devi L'Equipe, 1 yıl önce yayınladığı haberde o günlere atıfta bulunarak bir habere imza atmıştı.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinden önemli detaylara yer verilirken 1999 yılında İzmit'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkazdan kurtulup Türk futbolunun umudu olduğu detayına yer verilmişti. İşte L'Equipe'in haberinden o kısımlar:

"İzmit yıkıldı. Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldu. Kerem'i sağ salim kurtarmayı başarır, bu tüm Aktürkoğlu ailesini sevindirir. Daha sonra ise Galatasaray Kulübü, en büyük düşmanı Voldemort'un elinden kurtulmayı başaran 'Harry Potter' lakabının hakkını verircesine sihirli değneğini sallayarak kahramanlıklara imza atan bu mucizevi sol kanat oyuncusuna aşık oldu."

"23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fatih Terim yönetiminde kendini kanıtladı. Efsane teknik direktör, Eylül 2020'de Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem ile özel olarak ilgilendi. Kerem'in Franck Ribery'yi anımsatan bir hikayesi var."

"Kerem Aktürkoğlu'nun dedesi Şaban Aktürkoğlu, 1977-80 ve 1989-94 yılları arasında iki dönem Gölcük Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı."

"Kerem Aktürkoğlu, Gölcükspor altyapısında başladığı kariyerinde basamakları adım adım çıktı ve Galatasaray'ın şu anki en önemli oyuncularından biri haline geldi."