03 Mayıs 2020 Pazar 19:51 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 19:51

Fenerbahçe, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

İki kulüp, İsmail Yüksek için para+oyuncu takasında anlaştı.

Gölcükspor, Fenerbahçe'den 400 bin TL+2 oyuncu alacak. 400 bin TL iki taksitte olarak ödenecek.

Transfer görüşmelerini Fenerbahçe adına sürdüren Selahattin Baki, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen İsmail Yüksek ve Gölcükspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli ekip, Gölcükspor'a satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere 2 oyuncu verecek.

Ajansspor'un haberine göre kulüpler arasında sözleşmeler imzalanırken, liglerin kaderinin belli olmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Fenerbahçe forması giyecek.