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Spor

Gölcükspor'dan İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye transfer oldu

Önümüzdeki sezonun hazırlıklara devam eden Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertli takım, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:51 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 19:51
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Fenerbahçe, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

İki kulüp, İsmail Yüksek için para+oyuncu takasında anlaştı.

Gölcükspor, Fenerbahçe'den 400 bin TL+2 oyuncu alacak. 400 bin TL iki taksitte olarak ödenecek.

Transfer görüşmelerini Fenerbahçe adına sürdüren Selahattin Baki, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen İsmail Yüksek ve Gölcükspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli ekip, Gölcükspor'a satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere 2 oyuncu verecek.

Ajansspor'un haberine göre kulüpler arasında sözleşmeler imzalanırken, liglerin kaderinin belli olmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Fenerbahçe forması giyecek.

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