Golcüler karavana

GALATASARAY’IN ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı golcüler, şu ana kadarki performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou’u Sarı-Kırmızılı takımın ilk devrede yaşadığı golcü sorunun şu ana kadar çözemediler.

MALİYETİ 12.65 MİLYON €

20 gol attığı Kasımpaşa’dan büyük uğraşlar sonucu alınan Diagne için kulübüne bonuslar hariç 10 milyon euro ödendi. Kendisi de yarım sezon için 1 milyon 150 bin euro alıyor. Mitroglou ise bedelsiz kiralanırken onun da yarım sezonluk ücreti 1.5 milyon euro.

AVRUPA’DAN ELENDİLER

İki futbolcu geride kalan dönemde 2 gol ve 1 asistte kalırken, Sarı-Kırmızılı takım Avrupa Ligi’nde Benfica’ya elendi. İlk yarı sonunda lider Başakşehir ile olan 6 puanlık fark da azalacağına 8 puana çıktı. İlk yarıda beğenilmeyen Eren Derdiyok tek başına 7 gol kaydetmişti.