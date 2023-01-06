Golcülerin savaşı! Valencia mı, Gomis mi ?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın golcülerinin üzerinde olacak. Bu sezon ligde sarı-lacivertlilerde Enner Valencia 13 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılarda ise Bafetimbi Gomis 7 gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabakada hücumculara da büyük iş düşecek. Bu sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe'de Enner Valencia, Galatasaray'da da Bafetimbi Gomis attığı gollerle takımlarında en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

Enner Valencia gol krallığında zirvede

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 42 gol atarken, ligin golcü ekibi olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligde oynadığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve gol krallığında zirvede bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da hat-trick yaptı. Valencia'nın dışında Kanarya'da ayrıca Michy Batshuayi 8, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Diego Rossi de 3'er kez gol sevinci yaşadı.

Bafetimbi Gomis 7 gol kaydetti

Galatasaray ise Süper Lig'de 29 gol kaydederken, sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, ligde görev aldığı 13 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Gomis'in dışında takımda Kerem Aktürkoğlu da 5 kez gol sevinci yaşadı. Aktürkoğlu, Başakşehir'i 7-0 yendikleri karşılaşmada da hat-trick yaptı. Aslan'da ayrıca Mauro Icardi'nin 4, Dires Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın da 3'er golü bulunuyor.