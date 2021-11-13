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Spor

Golden State ve Phoenix durdurulamıyor

NBA Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 7. galibiyetlerini elde etti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 10:38 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:38
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Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 11 maçla devam edildi

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 7. galibiyetlerine imza attı.

Konferans lideri Warriors, evinde Chicago Bulls'u 119-93'lük skorla geçti. Stephen Curry, 40 sayıyla sezonun 11. galibiyetinde başrol oynadı.

Deplasmanda Memphis Grizzlies'i 119-94 yenerek 8. maçını kazanan Suns'ta ise Devin Booker ve Jae Crowder 17'şer sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-New York Knicks: 104-96

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-113 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 98-78

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 92-104

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 94-119

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 112-120

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 105-103

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 109-123

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 105-96

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-93

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 83-107

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