Golden State ve Phoenix durdurulamıyor

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 11 maçla devam edildi
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors ve Phoenix Suns, peş peşe 7. galibiyetlerine imza attı.
Konferans lideri Warriors, evinde Chicago Bulls'u 119-93'lük skorla geçti. Stephen Curry, 40 sayıyla sezonun 11. galibiyetinde başrol oynadı.
Deplasmanda Memphis Grizzlies'i 119-94 yenerek 8. maçını kazanan Suns'ta ise Devin Booker ve Jae Crowder 17'şer sayıyla mücadele etti.
Charlotte Hornets-New York Knicks: 104-96
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-113 (Uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 98-78
Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 92-104
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 94-119
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 112-120
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 105-103
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 109-123
Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 105-96
Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-93
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 83-107