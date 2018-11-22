Golden State Warriors kan kaybetmeye devam ediyor
Yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin sakatlanmasıyla zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini de 123-95 kaybetti.
NBA'e 13 maçla devam edildi. Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.
32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.
Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 127-109
Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 121-120
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 108-124
Boston Celtics-New York Knicks: 109-117
Chicago Bulls-Phoenix Suns: 124-116
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 105-109
Houston Rockets-Detroit Pistons: 126-124
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 143-100
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 101-103
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 119-113
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 103-104
Utah Jazz-Sacramento Kings: 111-119
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 95-123
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