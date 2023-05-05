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Spor

Golden State Warriors, Lakers'ı 127-100 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi

NBA play-off turu ikinci maçında Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı 127-100 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

5 Mayıs 2023 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Golden State Warriors, Lakers'ı 127-100 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi
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Golden State Warriors, Chase Center'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri serisi 2. maçında Los Angeles Lakers'ı 127-100 mağlup ederek, seriye 1-1 eşitliği getirdi.

Rekabetçi bir biçimde başlayan karşılaşmada Lakers ilk çeyreği 33-26 önde kapatmış olsa da, Warriors ikinci çeyrekte rüzgarı arkasına alarak LA ekibine 41-23'lük bir fark attı ve devreyi 11 sayı önde kapattı.

Warriors bu baskıyı üçüncü çeyrekte de sürdürerek, Lakers'tan 19 sayı daha fazla buldu ve son çeyreğe girerken farkı 30'a kadar çıkardı. Son çeyrekte Lakers'ın buna bir karşılık verememesiyle, Golden State galibiyete ulaştı ve seriye 1-1 eşitlik geldi.

Warriors'ta Klay Thompson, 8/11 üçlük isabetiyle 30 sayı kaydederek takımın en skorer ismi olurken, Stephen Curry 20 sayı, 4 ribaund ve 12 asistle, hastalığı dolayısıyla benchten oyuna dahil olan Kevon Looney'nin yerine ilk beş başlayan JaMychal Green ise 15 sayıyla maçı tamamladı.

Lakers'ta LeBron James 23 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Rui Hachimura 21 sayı ve 5 ribaund kaydederken, Anthony Davis 11 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynadı.

Serinin 3. maçı Cumartesi gecesi Los Angeles'ta oynanacak.

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