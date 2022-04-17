Golden State Warriors, 'play-off'a galibiyetle başladı

Warriors'ta 30 sayıyla oynayan Jordan Poole maçın en skorer ismi oldu. Klay Thompson 19, Stephen Curry ve Andrew Wiggins 16'şar sayılık katkı sağladı.

Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Nuggets'ta, Will Barton 24 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 karşılaşmayla başladı. Alınan sonuçlar şöyle



Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 131-111

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 93-99

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 117-130

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 123-107