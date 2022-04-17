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Spor

Golden State Warriors, 'play-off'a galibiyetle başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Denver Nuggets'ı sahasında 123-107 mağlup eden Golden State Warriors, seriye galibiyetle başladı.

17 Nisan 2022 Pazar 10:17 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 10:18
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Warriors'ta 30 sayıyla oynayan Jordan Poole maçın en skorer ismi oldu. Klay Thompson 19, Stephen Curry ve Andrew Wiggins 16'şar sayılık katkı sağladı.

Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Nuggets'ta, Will Barton 24 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 karşılaşmayla başladı. Alınan sonuçlar şöyle

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 131-111

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 93-99

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 117-130

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 123-107

  • Denver Nuggets
  • Golden State Warriors

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