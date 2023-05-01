Golden State Warriors, yarı finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Sacramento Kings'i 120-100 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-3 kazanarak konferans yarı finaline çıktı.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Warriors, Kings'i deplasmanda mağlup ederek Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

Warriors'ı galibiyete 50 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Stephen Curry taşıdı. Play-off kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 35 yaşındaki Curry, bir play-off serisinin 7. maçında en fazla sayı atan isim olarak da kayıtlara geçti.

Andrew Wiggins 17 sayı, 7 ribaunt ve Kevon Looney ise 11 sayı, 21 ribauntluk katkıda bulundu.

Kings'te Domantas Sabonis 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, üç maçtır elindeki kırıkla oynayan De'Aaron Fox ise 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.