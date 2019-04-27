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Golden State Warriors'ı üst tura Durant taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 129-110 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-2'ye getirerek Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ın rakibi oldu.

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NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off ilk tur 6. karşılaşmasında Los Angeles Clippers'a konuk olan Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in skorer oyununun yardımıyla mücadeleden 129-110 galip ayrıldı.
 
Warriors'ta Durant, 38'i ilk yarıda olmak üzere 50 sayıyla galibiyette başrolü oynayıp, play-off'lardaki kariyer rekorunu kırdı. Draymond Green 16 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Stephen Curry ise 24 sayı, 6'şar asist ve ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
 
Clippers'ta Danilo Gallinari 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi.
 
Seriyi 4-2'ye getirerek tur atlayan Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'la karşılaşacak.
 
NBA play-off'larına, Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (0-0) ve Denver Nuggets-San Antonio Spurs (3-3) maçlarıyla devam edilecek.
 

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