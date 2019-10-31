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Golden State Warriors’ta Stephen Curry şoku!

NBA’de heyecan oynanan 11 maçla devam etti. Golden State Warriors, sahasında karşı karşıya geldiği Phoenix Suns’a 121-110’luk skorla mağlup oldu.

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Karşılaşmada Golden State Warriors’un başarılı basketbolcusu Curry, sakatlık şoku yaşadı. Maçın 3. periyodunda girdiği bir pozisyonda ters düşerek rakip takım oyuncusu Aron Baynes’in altında kalan Curry’nin sol eli kırıldı. Başarılı oyuncunun parkeden ne kadar süreyle uzak kalacağı ise açıklanmadı. Müsabakanın en skorer ismi ise Phoenix Suns’ta 31 sayı kaydeden Aron Baynes oldu.
 
NBA’de oynanan mücadelelerin sonuçları ise şu şekilde:
 
Orlando Magic: 95 - New York Knicks: 83
 
Philadelphia 76ers: 117 - Minnesota Timberwolves: 95
 
Cleveland Cavaliers: 117 - Chicago Bulls: 111
 
Toronto Raptors: 125 - Detroit Pistons: 113
 
Boston Celtics: 116 - Milwaukee Bucks: 105
 
Brooklyn Nets: 108 - Indiana Pacers: 118
 
Washington Wizards: 158 - Houston Rockets: 159
 
Oklahoma City Thunder: 99 - Portland Trail Blazers: 102
 
Utah Jazz: 110 -Los Angeles Clippers: 96
 
Sacramento Kings: 111 -Charlotte Hornets: 118
 
Golden State Warriors: 110 -Phoenix Suns: 121
 
İHA
 

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