Golden State Warriors'un Stephen Curry'si var

Kariyer rekoru 54 sayı olan Curry devreyi 31 sayıyla bitirdi, üçüncü çeyrekte de 20 sayı kaydetti. 10/10 serbest atış, 11/16 üç sayı, 4/8 iki sayı isabetiyle şut atan Curry tribünlerin beklentisinin tersine dördüncü çeyrekte oyuna girmedi, böylece kariyer sayı ve 3 sayı rekorunu zorlamadı.

Kevin Durant 30 sayı, 7 asist, 8 ribaund ile oynarken, Curry gibi son çeyrekte kenarda oturdu. Klay Thompson'dan ise 19 sayı geldi.

Washington'da ise Bradley Bdeal 23, Kelly Oubre Jr. 17, Markieff Morris 14 sayı attı.

LeBron Lakers'ta ilk galibiyetini aldı

Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı deplasmanda 131-113 yendi ve LeBron James yeni formasıyla ilk kez sevindi.

İlk yarıyı 76-54 önde bitirerek ikinci yarıya iş bırakmayan Los Angeles Lakers'ta LeBron James 19 sayı (7/16 saha içi, 4/4 serbest atış), 10 asist, 7 ribaund, 3 top çalma, 0 top kaybıyla 28 dakika süre aldığı maçı iyi oynayarak tamamladı. 74. triple double olasılığını zorlamayan LeBron son çeyrekte oyuna girmedi.

JaVale McGee 20 sayı, 6 ribaund, 4 blok, Lance Stephenson 23 sayı, 8 ribaund, 8 asist, Kyle Kuzma 17 sayı, 4 ribaundla galibiyette rol aldı.

Phoenix'te ise üçüncü çeyrekte sakatlanıp maçı bırakan Devin Booker 23 sayı, 7 ribaund, 7 asist, Deandre Ayton 22 sayı, 11 ribaund, 3 asistle mücadele etti.