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Spor

Golden State'de Kuminga belirsizliği sürüyor

NBA Ligi takımlarından Golden State Warriors,'ta Kuminga belirsizliği sürüyor. Warriors'ın, gelecek vaat eden yıldızı Jonathan Kuminga'ya maksimum kontrat verme konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

13 Eylül 2024 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Golden State'de Kuminga belirsizliği sürüyor
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Golden State Warriors'ın, gelecek vaat eden yıldızı Jonathan Kuminga'ya 224 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzatması verme konusunda tereddütlü olduğu bildirildi.

The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors'ın Kuminga'ya maksimum uzatma veya 44,8 milyon dolarlık yıllık maaşa yakın bir meblağ ödemeye hazır olmadığını belirtirken, tarafların görüşmelerde uzlaşmaya hiç yakın olmadığını kaydetti.

Golden State, 21 Ekim'e kadar zamanı olduğu Kuminga ile uzlaşmadığı takdirde, 21 yaşındaki oyuncu önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Kuminga geçtiğimiz sezon daha istikrarlı bir ilk beş rolü oynamış ve 46 kez başlangıç kadrosunda 17,2 sayı, 5,2 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • Golden State Warriors
  • Jonathan Kuminga
  • NBA ligi

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