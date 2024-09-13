Golden State'de Kuminga belirsizliği sürüyor

Golden State Warriors'ın, gelecek vaat eden yıldızı Jonathan Kuminga'ya 224 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzatması verme konusunda tereddütlü olduğu bildirildi.

The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors'ın Kuminga'ya maksimum uzatma veya 44,8 milyon dolarlık yıllık maaşa yakın bir meblağ ödemeye hazır olmadığını belirtirken, tarafların görüşmelerde uzlaşmaya hiç yakın olmadığını kaydetti.

Golden State, 21 Ekim'e kadar zamanı olduğu Kuminga ile uzlaşmadığı takdirde, 21 yaşındaki oyuncu önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Kuminga geçtiğimiz sezon daha istikrarlı bir ilk beş rolü oynamış ve 46 kez başlangıç kadrosunda 17,2 sayı, 5,2 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalamıştı.