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Spor

Golden State'ten New Orleans'a 41 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 41 sayı farkla 126-85 mağlup etti.

6 Kasım 2021 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:50
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NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi.

Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 126-85 yenerek 8. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Jordan Poole 26 sayı, Stephen Curry 19 sayı, 6 asist ve oyuna sonradan dahil olan Gary Payton 17 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarları oldular.

20 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas ise Pelicans'ı ayakta tutmaya çalıştı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 90-96

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 89-102

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 115-87

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 101-102

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 98-113

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 84-104

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 140-110

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 126-85

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 110-106

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