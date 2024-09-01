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Spor

Goller yağmur gibi yağdı! Galatasaray Adana'da moral depoladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 5-1'lik skorla kazandı ve Young Boys mağlubiyetlerini unutturdu. İşte detaylar...

Akşam1 Eylül 2024 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Goller yağmur gibi yağdı! Galatasaray Adana'da moral depoladı
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Young Boys'a karşı gösterilen iki kötü performanstan sonra Adana Demirspor maçına çıkacak Galatasaray'ın oyunu merakla bekleniyordu. Rakibinin savunma arkasına top yollamayı deneyen Aslan, bunun karşılığını 9'da genç kaleci Deniz'in hatasıyla aldı. 18'de Semih'in kendi kalesine attığı gole 31'de hızlı atakta Barış'ın şık golü eklendi. Mertens 37'de maçı tamamen kopardı.

Yediği erken gollerle direnci düşen Adana'ya karşı rahat bir oyun oynayan Aslan, 60'ta Abdülkerim'le farkı iyice açtı. Fakat Sarı-Kırmızılılar'ın akıllarında Jelert'e verilen 11 milyon euro vardı. Sol bekte görev alan genç oyuncu etkisizdi. Buruk; Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Efe Akman'a süre verdi. Sarı-Kırmızılıar, Young Boys sonrası morallendi.

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