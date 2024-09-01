Young Boys'a karşı gösterilen iki kötü performanstan sonra Adana Demirspor maçına çıkacak Galatasaray'ın oyunu merakla bekleniyordu. Rakibinin savunma arkasına top yollamayı deneyen Aslan, bunun karşılığını 9'da genç kaleci Deniz'in hatasıyla aldı. 18'de Semih'in kendi kalesine attığı gole 31'de hızlı atakta Barış'ın şık golü eklendi. Mertens 37'de maçı tamamen kopardı.

Yediği erken gollerle direnci düşen Adana'ya karşı rahat bir oyun oynayan Aslan, 60'ta Abdülkerim'le farkı iyice açtı. Fakat Sarı-Kırmızılılar'ın akıllarında Jelert'e verilen 11 milyon euro vardı. Sol bekte görev alan genç oyuncu etkisizdi. Buruk; Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Efe Akman'a süre verdi. Sarı-Kırmızılıar, Young Boys sonrası morallendi.