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Gollerin efendisi

Trabzonspor’da Ankaragücü karşısında gol perdesini açan Norveçli yıldızı Sörloth, gol sayısını 9’a çıkarırken takımını da iyice şampiyonluk yarışının içine soktu.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR Norveçli yıldızı Alexander Sörloth ile esmeye devam ediyor. Yaz transfer sezonunda 2 yıllığına İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiralanan Sörloth, 3-0 kazanılan Ankaragücü maçında da perdeyi açan isim oldu. Böylece Viking, Süper Lig’de oynadığı 12 maçta 7 gole ulaştı, 3 de asist yaparak takımına tam 10 gole katkı verdi.

SÖRLOTH PUAN VE PARA DEMEK

Fırtına, Sörloth ile kasırgaya dönerken, Norveçli santrforun gol attığı maçlarda hiç yenilmedi. Bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik alınırken 15 puan toplandı. 2 yıllık kiralama bedeli 750 bin euro olan Sörloth, Trabzonspor’dan yıllık 1.5 milyon euro kazanıyor. 23 yaşındaki forvetin gol attığı 7 karşılaşmada Trabzonspor, Futbol Federasyonu’dan prim olarak toplam 7 milyon 350 bin lira kazandı.

AVRUPA’DA DA 2 GOL 1 ASİSTİ VAR

“Kuzeyin Yıldızı” lakaplı Sörloth, Avrupa arenasında da boş durmadı. Norveçli 8 maçta rakip ağlara 2 gol bırakırken, 1 de asist yaptı. Böylece Sörloth’un Bordo-Mavili formayla bu sezon oynadığı 20 maçtaki gol sayısı 9’a, asist sayısı da 4’e yükseldi. Hugo Rodallega’nın Denizlispor’a gitmesinden sonra Sörloth transferi nedeniyle büyük eleştiri alan yönetime şimdi taraftarlardan övgü yağıyor.

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