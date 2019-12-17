Golsüzlük Beşiktaş’ı yıktı

SÜPER Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilen ve lider Sivas’ın 6 puan gerisinde kalan Beşiktaş’ın bu sezon en büyük sorunu gol. Ligdeki 15 maçta rakip fileleri 22 kez havalandıran Siyah-Beyazlılar kalesinde ise 18 gol gördü. Kartal 15. haftalar dikkate alındığında son 9 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi. Geçen sezon 25 gol atan Beşiktaş, 2017-18’de 23, 2016-17’de 27, 2015-16’da 34, 2014-2015’te 25, 2013-2014’te 28, 2012-13’te 34, 2011-12’de 23, 2010-2011’de 24 gol kaydetmişti. Beşiktaş, 2009-10’da ise 17 golde kalmıştı. Geçen sezon 15. haftada 17 gol yiyen Beşiktaş, 2017- 18’de kalesinde 10, 2016-17’de 13, 2015-16’da 16 gol gördü. Kartal, 2014-15’te 13, 2013-14’te 15, gole mani olamamıştı. Beşiktaş’ın 2012-2013’te ise ağları 23 kez havalanmıştı. Beşiktaş sakatlığı nedeniyle Burak’tan ilk 15 haftada fazla yararlanamadı.