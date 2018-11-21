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Gomis: Aslan her zaman evinde Aslantepe'de kalacak

Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, basında çıkan Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

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Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, basında çıkan Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

Gomis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konuşulan dedikodulardan gurur duydum, mutlu oldum ama aslan her zaman evinde Aslantepe'de kalacak' ifadelerini kullandı. 

Bafetimbi Gomis yaptığı paylaşımla Fenerbahçe haberlerini de yalanlamış oldu.

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