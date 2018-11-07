Gomis gitti, Aslan gol orucuna girdi

YÖNETİMİN golcü transferi yapmaması nedeniyle bu sezon birçok maçı santrforsuz oynamak zorunda kalan Galatasaray, Bafetimbi Gomis’i arıyor. Geçen sezon takıma hücum anlamında önemli bir güç katan Fransız futbolcunun yokluğunda rakip kaleyi eskisi kadar ziyaret edemeyen Sarı-Kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi’ndeki son 3 maçta gol atamadı. Aslan’ın lig performansı da düştü. Geçen sezon Gomisli kadro 11 maçta 26 gol atarken, bu sezon yüzde 26’lık azalmayla 19 golde kaldı. Öte yandan Gomis, Al Hilal’in 4-1 kazandığı Al İttifaq maçında 2 gol attı.