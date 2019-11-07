Gomis’i yollamak pahalıya patladı
İKİ sezon önce zam talebini geri çevirip Bafetimbi Gomis’i apar topar gönderen Galatasaray, o günden bu yana Süper Lig’de hücumda gün yüzü görmedi.
- Star Spor
Geçen sezon Gomis sonrasında ligin ilk yarısını forvetsiz kapatan, ardından Mitroglou ve Diagne aşısı da tutmayan Galatasaray, bu sezon Falcao ve Andone’yi alsa da aradığını bulamadı. Gomis’i sattığı günden beri golcülerden yana yüzü gülmeyen Aslan, Fransız forvetin 500 bin euro zam talebini geri çevirmişti. Cim-Bom, Diagne, Falcao ve Andone için toplam 28 milyon euro harcadı.
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