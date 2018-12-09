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Gomis'in gerçek satış fiyatı 4,5 milyon euro

Galatasaray'ın yerini bir türlü dolduramadığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'te yeni gelişme... Al-Hilal'e 6 milyon Euro'ya satıldığı açıklanan yıldız futbolcuda gerçek bedelin 4.5 milyon Euro olduğu, aradaki farkın ise alacakları için düşüldüğü ortaya çıktı.

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Bafetimbi Gomis'in yokluğunu her geçen hafta daha fazla hisseden Galatasaray'da Fransız golcüyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı. 

Sarı-kırmızılı kulüp Gomis'i 6 milyon Euro'ya Al-Hilal'e sattığını KAP'a bildirmişti. Ancak bu bedelin gerçekte 4.5 milyon Euro olduğu ve Gomis'in ödenmeyen 1.5 milyon Euro alacağının bonservise eklendiği öğrenildi.

Gomis geçen sezon 15 haftada tek başına 14 gole imzasını koyarken, takımda hücum hattını oluşturan oyuncuların toplamı (Eren, Muğdat, Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Sinan Gümüş) Fransız yıldız kadar skora etki edemedi.

İKİ GOL BİRDEN ATTI

Bu arada Suudi Arabistan'da şov yapmaya devam eden Gomis, Al Hilal'in sahasında Al Nassr ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 15 dakika içinde iki kez ağları havalandırmayı başardı.

(Sabah)

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