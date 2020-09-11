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Spor

Gonzalo Higuain, Inter Miami'de

Arjantinli golcü Gonzalo Higuain Juventus'tan ayrılarak MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı. Higuain, yeni sezonda ABD'de forma giyecek.

11 Eylül 2020 Cuma 19:15 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:15
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Juventus'tan ayrılan Gonzalo Higuain, MLS ekibi Inter Miami ile anlaştı. Inter Miami sahibi Jorge Mas transferi kendi sosyal medya hesabından açıkladı.

Juventus sözleşme feshini açıkladığında, Higuain transferi de resmen açıklanacak.

Jorge Mas sosyal medya paylaşımında; "Dünya klası bir forvet ve şampiyon Gonzalo Higuain'e sıcak bir karşılama" yazdı.

32 yaşındaki Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile 44 resmi maça çıktı. Arjantinli golcü, bu maçlarda takımına 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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