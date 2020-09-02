İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3919
  • EURO
    8,7601
  • ALTIN
    461.512
  • BIST100
    1083.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gonzalo Higuain, Juventus'tan ayrılıyor
Spor

Gonzalo Higuain, Juventus'tan ayrılıyor

Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, siyah beyazlılardan ayrılıyor. Higuain'in yeni adresi MLS Ligi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 22:19 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 22:19
ABONE OL

Gelecek sezon Pirlo tarafından kadroda düşünülmeyen Arjantinli forvet Gonzalo Higuain, yeni sezonda Juventus'a veda etmeye hazırlanıyor.

ESPN'in haberine göre;

Arjantinli golcü yeni sezonda David Beckham'ın takımı olan Inter Miami'nin formasını terletecek.

32 yaşındaki oyuncu, Sarri'den sonra göreve gelen kulüp efsanesi Pirlo tarafından kadroda düşünülmüyor. Higuain, kulüple anlaşmaya varırsa Inter Miami'ye imza atan Matuidi ile yeniden takım arkadaşı olacak.

Higuan'in abisi Federico Higuain de şu anda MLS takımlarından D.C. United'ın formasını giyiyor.

Milli takımıyla 75 maça çıkan Higuain, bu maçlarda 31 gol attı. Geçtiğimiz sezon Juventus ile 44 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda takımına 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.