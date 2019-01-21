Gonzalo Higuain yarın Londra'ya gidip Chelsea'ye imza atacak

Maurizio Sarri eski golcüsü Higuain’e kavuşuyor. Gennaro Gattuso ile sorunlar yaşayan golcü futbolcu, Milan’daki kiralık sözleşmesini feshetme konusunda İtalyan ekibiyle anlaştı. Bu gelişmenin ardından girişimlerini sıklaştıran Chelsea, Juventus ile tüm pürüzleri giderdi ve 31 yaşındaki forveti 1 yıllığına kiraladı.

Express’in haberine göre Gonzalo Higuain, Napoli’den eski hocası Sarri’nin çalıştırdığı Chelsea’ye imza atmak için yarın Londra’ya gidecek.

Chelsea’nin transfer için Juventus’a ödeyeceği bedel ise henüz açıklanmadı.