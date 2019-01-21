Gonzalo Higuain yarın Londra'ya gidip Chelsea'ye imza atacak
Arjantinli forvet Gonzalo Higuain, Chelsea’yle sözleşme imzalamak için yarın Londra’ya gidiyor.
- Star / Tuna TUNCA
Maurizio Sarri eski golcüsü Higuain’e kavuşuyor. Gennaro Gattuso ile sorunlar yaşayan golcü futbolcu, Milan’daki kiralık sözleşmesini feshetme konusunda İtalyan ekibiyle anlaştı. Bu gelişmenin ardından girişimlerini sıklaştıran Chelsea, Juventus ile tüm pürüzleri giderdi ve 31 yaşındaki forveti 1 yıllığına kiraladı.
Express’in haberine göre Gonzalo Higuain, Napoli’den eski hocası Sarri’nin çalıştırdığı Chelsea’ye imza atmak için yarın Londra’ya gidecek.
Chelsea’nin transfer için Juventus’a ödeyeceği bedel ise henüz açıklanmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.