Google'dan Fenerbahçe'ye büyük jest! Taraftarlar görünce şaşkına döndü

2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, finalde İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Michy Batshuayi'nin 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Kanarya, Türkiye Kupası'nı kaldıran taraf oldu. Gelen şampiyonluk sonrası büyük sürpriz ise dünyaca ünlü arama motoru Google'dan geldi.

GOOGLE'DAN FENERBAHÇE'YE JEST

Arama motoru programı Google, arama butonunda Fenerbahçe kelimesinin çıkan sonuçlarında sarı lacivertlilere anismasyon hazırladı. Google'a Fenerbahçe yazıldığında patlayan havai fişek görseli sundu. İşte Google'da Fenerbahçe yazıldığında çıkan anismasyon görseli...