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  • Google'dan Fenerbahçe'ye büyük jest! Taraftarlar görünce şaşkına döndü
Spor

Google'dan Fenerbahçe'ye büyük jest! Taraftarlar görünce şaşkına döndü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dünyaca ünlü arama motoru Google, Fenerbahçe kelimesinin aranmasında sarı lacivertlilere büyük bir sürpriz hazırladı. İşte detaylar...

13 Haziran 2023 Salı 12:21 - Güncelleme:
Google'dan Fenerbahçe'ye büyük jest! Taraftarlar görünce şaşkına döndü
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2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, finalde İstanbul ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Michy Batshuayi'nin 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Kanarya, Türkiye Kupası'nı kaldıran taraf oldu. Gelen şampiyonluk sonrası büyük sürpriz ise dünyaca ünlü arama motoru Google'dan geldi.

GOOGLE'DAN FENERBAHÇE'YE JEST

Arama motoru programı Google, arama butonunda Fenerbahçe kelimesinin çıkan sonuçlarında sarı lacivertlilere anismasyon hazırladı. Google'a Fenerbahçe yazıldığında patlayan havai fişek görseli sundu. İşte Google'da Fenerbahçe yazıldığında çıkan anismasyon görseli...

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