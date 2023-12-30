Goran Dragic, emekliliğini duyurdu!

NBA'de 2008 yılından beri forma giyen Slovenyalı guard oyuncusu Goran Dragic emekli olduğunu açıkladı.

2015-2021 yılları arasında Miami Heat forması giyen ve kariyerinin en iyi sezonlarını geçiren Goran Dragic, 2018 yılında 1 kez All-Star seçildi ve bir kez de NBA Finalleri'nde kaybetti.

Goran Dragic ayrıca Phoneix Suns forması giydiği 2014 yılında "Ligin En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu" ödülünü de kazandı.

2017 yılında düzenlenen FIBA EuroBasket turnuvasında şampiyon olan 37 yaşındaki Goran Dragic turnuvanın da en değerli oyuncusu seçilmişti.