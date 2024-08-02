İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,168
  • EURO
    35,9217
  • ALTIN
    2626.27
  • BIST100
    10616.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gordon Hayward emekli oldu

NBA'de forma giyen tecrübeli oyuncu Gordon Hayward, NBA'den emekli olduğunu duyurdu.

2 Ağustos 2024 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Gordon Hayward emekli oldu
ABONE OL

Tecrübeli oyuncu Gordon Hayward, NBA'den emekli olduğunu duyurdu.

Utah Jazz'in 2010 yılında dokuzuncu sıradan draft ettiği Hayward, kariyerinin ilk yedi sezonunu Utah'da geçirmiş ve ekiple son sezonunda 21,9 sayı ortalama yakalayarak bu alanda NBA kariyerinde zirveyi görmüştü.

O yılın ardından Hayward, Boston Celtics ile anlaşmış ancak takımla ilk maçına çıktıktan beş dakika sonra geçirdiği ayak bileği sakatlığıyla sezona veda etmişti. Charlotte Hornets'a takas edilmeden önce Hayward, Boston'da iki yıl daha oynamıştı.

Hayward, geçen yılki son takas gününde Oklahoma City Thunder'a gönderilmeden önce 2020-24 yılları arasında Charlotte'ta oynadığı 168 maçın 167'sinde ilk beş başlamıştı. Tecrübeli oyuncu, OKC'de neredeyse hiç görev almamış, playofflarda maç başına yedi dakikadan az oynamış ve skor üretememişti.

Hayward, kariyerini 649 normal sezon maçında %45,5 şut isabeti ve %37 üçlük isabetiyle 15,2 sayı, 4,4 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla tamamladı.

  • Gordon Hayward
  • emekli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.