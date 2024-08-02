Gordon Hayward emekli oldu

Tecrübeli oyuncu Gordon Hayward, NBA'den emekli olduğunu duyurdu.

Utah Jazz'in 2010 yılında dokuzuncu sıradan draft ettiği Hayward, kariyerinin ilk yedi sezonunu Utah'da geçirmiş ve ekiple son sezonunda 21,9 sayı ortalama yakalayarak bu alanda NBA kariyerinde zirveyi görmüştü.

O yılın ardından Hayward, Boston Celtics ile anlaşmış ancak takımla ilk maçına çıktıktan beş dakika sonra geçirdiği ayak bileği sakatlığıyla sezona veda etmişti. Charlotte Hornets'a takas edilmeden önce Hayward, Boston'da iki yıl daha oynamıştı.

Hayward, geçen yılki son takas gününde Oklahoma City Thunder'a gönderilmeden önce 2020-24 yılları arasında Charlotte'ta oynadığı 168 maçın 167'sinde ilk beş başlamıştı. Tecrübeli oyuncu, OKC'de neredeyse hiç görev almamış, playofflarda maç başına yedi dakikadan az oynamış ve skor üretememişti.

Hayward, kariyerini 649 normal sezon maçında %45,5 şut isabeti ve %37 üçlük isabetiyle 15,2 sayı, 4,4 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla tamamladı.