Gordon, Phoenix için üç takımı reddetti!

Phoenix Suns ve Eric Gordon'ın, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre iki yıllığı 6 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaştıkları bildirildi.

Charania ayrıca, Gordon'ın Golden State Warriors, Milwaukee Bucks ve Houston Rockets ekipleri yerine Suns'ı tercih ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta LA Clippers'ın 21 milyon dolarlık kontratını garantilememeyi tercih etmesinin ardından serbest oyuncu olan Gordon, önceki sezon Clippers ve Rockets formaları giydiği 69 maçta 12.4 sayı, 2.7 asist ve 1.9 ribaund ortalamaları yakaladı.