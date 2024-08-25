İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2024 Pazar / 20 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Goretzka hayırlı uğurlu olsun! Havalimanı dolup taşacak
Spor

Goretzka hayırlı uğurlu olsun! Havalimanı dolup taşacak

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer savaşları da bir yandan sürüyor. Bayern Münih'in yolları ayırma kararı aldığı Goretzka için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte Goretzka'nın Süper Lig'de görüştüğü takım...

25 Ağustos 2024 Pazar 21:02 - Güncelleme:
Goretzka hayırlı uğurlu olsun! Havalimanı dolup taşacak
ABONE OL

Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Dünyaca ünlü yıldızlarda Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor. Bayern Münih'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncu Goretzka da bu isimlerden biri.

BAYERN MÜNİH GORTETZKA'YI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Alman devi yıldız orta sahayı kadroda düşünmediğini kendisine iletti. Bu haberden sonra Goretzka için takımlar menajeri ile temasa geçmeye başladı. Alman orta sahanın ise ilk düşüncesi takımda kalmak. Ancak Bayern Münih'in istemediği Goretzka tekliflere de açık. Bugün oynanan lig maçında da Goretzka kadroda yer aldı ancak oyuna girmedi.

SÜPER LİG'DE YILIN ÇALIMI GELİYOR

Goretzka için Galatasaray'ın transferin sezonunun başından bu yana ilgisi olduğu biliniyor. Ancak son günlerde Fenerbahçe ismi öne çıkmıştı. Mourinho'nun da bu transfer için devrede olduğu iddia edilmişti. Ancak ibrenin farklı yönde değiştiği öğrenildi. İlkay Gündoğan transferinden sonuç alamayan Galatasaray yönünü Alman yıldız Goretzka'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda bütçe açacak olan sarı kırmızılı ekip, taraftarına Alman orta sahayı hediye edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.