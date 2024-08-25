Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Dünyaca ünlü yıldızlarda Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor. Bayern Münih'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncu Goretzka da bu isimlerden biri.

BAYERN MÜNİH GORTETZKA'YI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Alman devi yıldız orta sahayı kadroda düşünmediğini kendisine iletti. Bu haberden sonra Goretzka için takımlar menajeri ile temasa geçmeye başladı. Alman orta sahanın ise ilk düşüncesi takımda kalmak. Ancak Bayern Münih'in istemediği Goretzka tekliflere de açık. Bugün oynanan lig maçında da Goretzka kadroda yer aldı ancak oyuna girmedi.

SÜPER LİG'DE YILIN ÇALIMI GELİYOR

Goretzka için Galatasaray'ın transferin sezonunun başından bu yana ilgisi olduğu biliniyor. Ancak son günlerde Fenerbahçe ismi öne çıkmıştı. Mourinho'nun da bu transfer için devrede olduğu iddia edilmişti. Ancak ibrenin farklı yönde değiştiği öğrenildi. İlkay Gündoğan transferinden sonuç alamayan Galatasaray yönünü Alman yıldız Goretzka'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda bütçe açacak olan sarı kırmızılı ekip, taraftarına Alman orta sahayı hediye edecek.