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Spor

Gorka Guruzeta: Teknik direktör değişikliği Beşiktaş'ı iyi etkileyecek

Athletic Bilbaolu futbolcu Gorka Guruzeta, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
Gorka Guruzeta: Teknik direktör değişikliği Beşiktaş'ı iyi etkileyecek
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Athletic Bilbaolu futbolcu Gorka Guruzeta, çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı kazanmak için ellerinde geleni yapacaklarını dile getirdi.

İstanbul'a 3 puan kazanmak için geldiklerini belirten 28 yaşındaki golcü oyuncu, "Zor bir maç olacak. Hedefimiz yarın galibiyet almak. İyi maçlar oynadık. 16 puan topladık ve yarın kazanıp haftaya oynanacak maçta umarım büyük bir avantaja sahip oluruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun altını çizen Guruzeta, "Teknik direktör değişikliğinin onları iyi etkileyeceğini düşünüyoruz. İstanbul'a son geldiğimizde olduğu gibi iyi bir takım gibi mücadele ederek kazanmak istiyoruz." dedi.

Geniş bir kadroya sahip oldukları anlatan İspanyol oyuncu, şunları kaydetti:

"Üç günde bir maç oynuyoruz. Rotasyon önemli. Ben de şanslar buluyorum. Umarım yarın da şans bulabilirim. Şu an için iyi bir durumdayım ve bunu daha da ileri götürmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Katkı sağlamak için daha fazla çalışacağım."

Takım olarak iyi bir durumda olduklarının altını çizen tecrübeli golcü, "Kupadan sonra ligde iyi reaksiyon verdik. Kendimizi çeyrek finale atmak istiyoruz. Ligde de dördüncüyüz. Neler olur bilmiyoruz. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yeni teknik direktörlerinin istediklerini göstermek için oyuncular elinden geleni yapacaklar." diye konuştu.

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