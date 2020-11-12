Görkem Göçükbaşı: Ali Koç yeniden aday olmalı

12 Kasım 2020 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:00

Öncelikle Fenerbahçe’nin sözde şike davasında tamamen aklanmasının camia adına çok önemli olduğunu belirten Görkem Göçükbaşı “Başından beri kulübümüze yapılan bu haksızlık karşısında dimdik ayakta durduk. Şimdi sıra bunlara sebep olanlarla tazminat ve her anlamda hesaplaşma zamanı. Ulusal ve uluslararası arenada maddi manevi tazminat haklarımızı aramamız gerekiyor” dedi

İlk 8 haftaya baktıkları zaman takımın doğru yolda olduğunu görebildiklerini anlatan Göçükbaşı, bu sene şampiyon olacaklarına karşı inançlarının tam olduğunu, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun şampiyonluk için mükemmel bir takım kurduğunu söyledi.

“EKONOMİK ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ”

Fenerbahçeli iş insanı Görkem Göçükbaşı şampiyonluktan daha önemli olan şeyin ekonomik şampiyonluk olduğunun altını çizerek “Son divan kurulunda açıklanan rakamlar beni oldukça mutlu etti. Ali Koç’un Fenerbahçemize yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomik bağımsızlık olacaktır. Sportif başarı aynı zamanda mali başarıyı da getirecektir, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi gelirlerinin olması durumda yaklaşık 30-40 milyon Euro’lardan bahsedebiliriz” dedi.

Görkem Göçükbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:



“ALİ KOÇ’UN TEKRARDAN ADAY OLACAĞINA İNANIYORUM”

"Malumunuz bu sene genel kurul ve seçim var, Ali Bey de “Eğer aday varsa çıksın” dedi ama kendi adaylığıyla alakalı net bir şey söylemedi. Sanırım ilk 2 yıldaki acımasız ve maksadını aşan tenkitler biraz kalbini kırmış olabilir diye düşünüyorum. Fakat Ali Koç başkanımızın tekrardan aday olacağına inancım tam. İstikrar adına daha uzun süre daha Fenerbahçe’nin başkanı olması gerekiyor. Fenerbahçemizin mali anlamda güçlenmesi ve Avrupa’da başarı için bu seneki genel kurulda Ali Koç’a karşı aday çıkmaması gerektiğini düşünüyorum."

“SIRADAKİ HEDEFİMİZ YENİDEN AVRUPA”

Camia olarak kenetlenmek ve Ali Koç ile Emre Belözoğlu’na sonsuz bir destek vermek gerekliliğini bildiren Göçükbaşı “Herkes maddi manevi üzerine düşeni yapmalı. Eleştiri ve tenkit elbette olacaktır fakat bunlar amacını ve maksadını aşmamalıdır. Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli bir ismi Emre Belözoğlu’nun sportif direktörümüz kendisinin vizyonun bilgi birikimi ve arzusunun sadece Süper Lig ile sınırlı kalmayacağını, bundan sonraki asıl hedefin Avrupa’da başarı olduğunu düşünüyorum” dedi

“AZİZ YILDIRIM ONORE EDİLMELİ”

"Son olarak değineceğim nokta Aziz Yıldırım olacak" diyen Görkem Göçükbaşı “Kendisi ömrünün 20 yılını bu kulübe adamış bir insan. Açıkçası kongre döneminde kendisinin emeklerinin bir nebze hiçe sayıldığını düşünüyorum. Aziz Başkan, Fenerbahçe için önemli bir figürdür ve bu kulübe yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Bakın bugün gururla saydığımız bütün tesisler Aziz Bey zamanında yapıldı. Stadımız, spor salonumuz ve özellikle bu pandemi döneminde büyük nimet olan Topuk Yaylası Tesisleri de en başta gelen örnekler. Ben camiamız adına Aziz Yıldırım’ın gönlünün alınması taraftarıyım. Hatta kendisinin Fenerbahçe Onursal Başkanı ilan edilmesi ya Topuk Yaylası Tesisi’ne isminin verilmesi taraftarıyım” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Platin