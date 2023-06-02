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Spor

Milli tekvandocu Görkem Polat'tan bronz madalya

Milli tekvandocu Görkem Polat, Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası yarı finalinde İspanyol rakibi Hugo Arillo Vazquez'e mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 19:24 - Güncelleme:
Milli tekvandocu Görkem Polat'tan bronz madalya
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Milli tekvandocu Görkem Polat, Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystall Holl'de düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın beşinci gününde, erkekler 54, kadınlar 46 kilo müsabakaları yapıldı. Şampiyonda Türkiye'yi temsil eden, erkekler 54 kiloda Görkem Polat ve kadınlarda 46 kiloda Rukiye Yıldırım madalya için mücadele etti.

GÖRKEM POLAT, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Erkekler 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat, Filistin'den Anas Aldabba'yı, Tayvan'dan Po-yen Chen'i ve Meksika'dan Cesar Rodriguez'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Suudi Arabistan'dan Riad Hamdi'nin diskalifiye olmasıyla yarı finale yükselen Polat, İspanya'dan Hugo Arillo Vazquez ile karşılaştı. Yarı finalde İspanyol rakibine 2-0 mağlup olan Polat bronz madalyanın sahibi oldu.

"En iyi puanları alıp olimpiyatlara doğrudan gitmeyi çok istiyorum"

Türkiye'ye bronz madalya ile geri döneceğini belirten Görkem Polat, "Gönül isterdiki altın madalya alıp iki bayrağı temsil etmek. Bu nasip oldu. Bunun için gururluyum. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ederim. En baştan itibaren kendi antrenörüme, milli takım antrenörüne ve emeği olan herkese çok teşekkürler. Bundan sonra da hedefim hemen dönüşte İtalya Grand Prix'i var. Orada en iyi puan alıp, onun ardından Avrupa Oyunları var. Süreç devam ediyor. İnşallah orada en iyi puanları alıp olimpiyatlara doğrudan gitmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım ise, Moğolistan'dan Suvd-erdene Munkhtugs'u, İtalya'dan Sofia Zampetti'yi yense de Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e 2-0 mağlup olarak şampiyonadan elendi.

TARİHİN EN BAŞARILI DÜNYA ŞAMPİYONASI

Türkiye, beşinci günün sonunda elde ettiği 3 altın ve 2 bronz madalya ile tarihinin en başarılı dünya şampiyonası performansını sergiliyor. Şampiyonanın 6. gününde milli tekvandocular, Özge Özbey kadınlar 62 kiloda ve Yiğithan Kılıç ise erkekler 74 kiloda madalya mücadelesi verecek.

  • 26 Dünya Tekvando Şampiyonası
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