Ivana Andres'in yanı sıra Dünya Kupası'nda turnuvanın oyuncusu ve UEFA'da Yılın Oyuncusu seçilen Aitana Bonmati'nin isminin de resmi gazetede yanlış yazıldığı belirtildi.

"BANA MADALYA VERMELİSİNİZ"

Olayla ilgili sosyal medya hesabından şaşkınlığını dile getiren Ivana Icardi, "Gerçekten oldu! Böyle bir konuda nasıl yanılıyor olabilirler?" derken "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha çok kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için şimdi bir madalya istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan madalyanın asıl sahibi olan Ivana Andres de yaşanan yanlışlığı sosyal medya hesabından gönderdiği bu görselle eleştirdi.

RUBIALES OLAYI

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, 20 Ağustos'ta Sidney'deki finalde İspanya'nın şampioynluğunun ardından oyuncu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesi büyük tartışmalara neden olmuştu. Federasyon Başkanı Rubiales'in yaşanan olayın ardından istifa etmemesi, İspanya ve Avrupa futbol kamuoyunda tartışmalara neden olurken FIFA, İspanyol başkanı "futbolla ilgili tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlerden" ilk aşamada 90 günlüğüne uzaklaştırma kararı almıştı.

İspanya'nın en yüksek ceza mahkemesi de, Rubiales'in eylemlerinin cinsel saldırı suçu teşkil edip etmediğine ilişkin ön soruşturma başlattı.