Görüşme gerçekleşti! Okan Buruk sürpriz teklif sonrası kararını verdi

Star.com.tr 14 Kasım 2021 Pazar 11:17 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 11:17

Şampiyon teknik adam Okan Buruk geçtiğimiz sezon Başakşehir'den ayrılmış ve dinlenmeye çekişmişti. Gelen teklifler sonrası henüz hiç bir takımla anlaşma sağlamayan Okan Buruk'a Azerbaycan Milli Takımı talip olmuştu. Genç teknik adam Azerbaycan Milli Takımı'ndan aldığı teklif sonrası kararı verdi.

OKAN BURUK AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NI REDDETTİ

Aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik adam arayışına giren Azerbaycan Milli Takımı Okan Buruk'un da olduğu bir teknik direktör listesi hazırlamıştı. Yapılan görüşme sonrasında genç teknik adamın yurt dışında şu an takım çalıştırmak istemediği öğrenildi. Anadolu kulüplerinden de teklifler alan Okan Buruk İstanbul dışında bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyor.

OKAN BURUK REDDETTİ, DE BIASI İLE YOLLAR AYRILACAK

Azerbaycan Milli Takımı'nda Giovanni De Biasi Dünya Kupası grup elemelerinde 8 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Teknik adamla yollarını ayırmayı planlayan Azerbaycan heyeti Okan Buruk'un teklifi reddetmesinin ardından Samet Aybaba ile görüşmelere başladı. Samet Aybaba da yaptığı açıklamada görüşmelerin olduğunu kabul etmişti.