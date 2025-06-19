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Spor

Görüşmeler başladı! Al-Nassr'dan Sergio Conceicao hamlesi

Suudi ekibi Al-Nassr takımdan ayrılması beklenen teknik direktör Stefano Pioli'nin yerine geçecek için isim için çalışmalarını sürdürüyor. Suudi ekibi, Sergio Conceicao ile masaya oturdu.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Al-Nassr'dan Sergio Conceicao hamlesi
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Al-Nassr'da teknik direktörlük koltuğu değişiyor. Takımdan ayrılması beklenen Stefano Pioli'nin yerine geçecek isim için çalışmalarını sürdüren Suudi kulübü, gündemine Sergio Conceicao'yu aldı. Nicolò Schira'nın haberine göre taraflar arasında görüşmeler başladı.

Al-Nassr'ın, 50 yaşındaki Portekizli teknik adama "2+1" yıllık bir sözleşme önerdiği ve anlaşma sağlanması durumunda Conceicao'nun görev süresinin 2028'e kadar uzayabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında AC Milan'ı çalıştıran Conceicao, daha önce Porto'da uzun yıllar görev yapmış ve takımıyla birçok yerel başarıya imza atmıştı. Nantes kariyeriyle de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'daki deneyimiyle Al-Nassr yönetimini etkilemiş durumda.

Suudi Arabistan temsilcisi, önümüzdeki sezon büyük hedefler belirlerken teknik direktör tercihini de uluslararası tecrübesi yüksek bir isimden yana kullanmak istiyor. Conceicao'nun kararının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

  • al-nassr
  • teknik direktör
  • Sergio Conceicao

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