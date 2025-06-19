Görüşmeler başladı! Al-Nassr'dan Sergio Conceicao hamlesi

Al-Nassr'da teknik direktörlük koltuğu değişiyor. Takımdan ayrılması beklenen Stefano Pioli'nin yerine geçecek isim için çalışmalarını sürdüren Suudi kulübü, gündemine Sergio Conceicao'yu aldı. Nicolò Schira'nın haberine göre taraflar arasında görüşmeler başladı.

Al-Nassr'ın, 50 yaşındaki Portekizli teknik adama "2+1" yıllık bir sözleşme önerdiği ve anlaşma sağlanması durumunda Conceicao'nun görev süresinin 2028'e kadar uzayabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında AC Milan'ı çalıştıran Conceicao, daha önce Porto'da uzun yıllar görev yapmış ve takımıyla birçok yerel başarıya imza atmıştı. Nantes kariyeriyle de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'daki deneyimiyle Al-Nassr yönetimini etkilemiş durumda.

Suudi Arabistan temsilcisi, önümüzdeki sezon büyük hedefler belirlerken teknik direktör tercihini de uluslararası tecrübesi yüksek bir isimden yana kullanmak istiyor. Conceicao'nun kararının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.