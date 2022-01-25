İSTANBUL 2°C / -4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler başladı! Beşiktaş, Jens Keller için harekete geçti
Spor

Görüşmeler başladı! Beşiktaş, Jens Keller için harekete geçti

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Jens Keller iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın 51 yaşındaki teknik adam Jens Keller ile video konferans yoluyla ilk görüşmeyi yaptığı öne sürüldü.

25 Ocak 2022 Salı 20:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 20:41
ABONE OL

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş için Jens Keller ismi gündeme geldi. Alman basınındaki haberlere göre siyah-beyazlı takımın son olarak Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller'i, sezon sonu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN HOCA ADAYI: JENS KELLER

Sport1'de yer alan habere göre; son olarak Nürnberg'i çalıştıran ve yaklaşık 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmayan Jens Keller, Beşiktaş'ın adayları arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın Önder Karaveli tarafından geçici olarak yönetildiği belirtilirken, siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile Keller arasında video konferans yoluyla ilk görüşmenin yapıldığı ifade edildi.

JENS KELLER BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Haberde siyah-beyazlıların sezon sonu yeni bir teknik direktör ile yoluna devam edeceği belirtilirken, Jens Keller'in Beşiktaş'tan gelecek olası bir teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.

KELLER'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

51 yaşındaki Alman teknik adam Bundesliga'da Schalke 04, Stuttgart, Union Berlin gibi takımlarda görev alırken son olarak Nürnberg'i çalıştırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.