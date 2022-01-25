25 Ocak 2022 Salı 20:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 20:41

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş için Jens Keller ismi gündeme geldi. Alman basınındaki haberlere göre siyah-beyazlı takımın son olarak Nürnberg'i çalıştıran Jens Keller'i, sezon sonu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN HOCA ADAYI: JENS KELLER

Sport1'de yer alan habere göre; son olarak Nürnberg'i çalıştıran ve yaklaşık 1.5 yıldır teknik direktörlük yapmayan Jens Keller, Beşiktaş'ın adayları arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın Önder Karaveli tarafından geçici olarak yönetildiği belirtilirken, siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı ile Keller arasında video konferans yoluyla ilk görüşmenin yapıldığı ifade edildi.

JENS KELLER BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Haberde siyah-beyazlıların sezon sonu yeni bir teknik direktör ile yoluna devam edeceği belirtilirken, Jens Keller'in Beşiktaş'tan gelecek olası bir teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.

KELLER'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

51 yaşındaki Alman teknik adam Bundesliga'da Schalke 04, Stuttgart, Union Berlin gibi takımlarda görev alırken son olarak Nürnberg'i çalıştırdı.