22 Aralık 2025 Pazartesi
Spor

Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou hamlesi

Ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın ilk hamlesi Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou oldu. Siyah beyazlı ekip 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüyle temaslar başladı. İşte detaylar...

22 Aralık 2025 Pazartesi 09:10
Bu sezon yarıştan kopmak istemeyen Beşiktaş transfere hızlı başlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada 5-6 takviye yapacaklarını açıkladı. Savunmadaki sorunlardan dolayı kalesinde çok gol gören Siyah-Beyazlılar'da öncelik stoper transferine verilmiş durumda. Geniş listenin en üst sırasında Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou yer alıyor. Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak bakan 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüyle temaslar başladı.

20 MİLYONA GİTTİ!..

1.92 metre boyundaki Fildişi Sahilli futbolcunun Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Stoperin yanı sıra 6 numarada da görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. Wolves geçtiğimiz kış döneminde Reims'den aldığı oyuncu için 20 milyon euro bonservis ödemişti. Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, bu sezon 15 maçta 1104 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. 1998 doğumlu futbolcu, hem sağ hem sol stoperde oynayabiliyor.

