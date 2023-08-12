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Spor

Görüşmeler başladı! G.Saray'dan Rodrigo de Paul operasyonu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray güçlü bir kadro kurmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Torreira'nın yanında oynayacak ismi Atletico Madrid'de buldu. Galatasaray, 29 yaşındaki yıldız Rodrigo de Paul için kulübü ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Fanatik12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! G.Saray'dan Rodrigo de Paul operasyonu
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Torreira'nın yanında oynayacak ismi belirlemek için ince eleyip sık dokuyan ve çok sayıda isimle görüşen Galatasaray'ın son adayı, Rodrigo de Paul oldu. İspanyol gazeteleri, Galatasaraylı yetkililerin 29 yaşındaki Arjantinli futbolcu için Atletico Madrid'le bir görüşme yaptığını ileri sürdü.

ATLETICO MADRID İLE TEMAS KURULDU

40 milyon euro piyasa değeri olan De Paul'un, yeni sezon planlamasında ilk 11'de yer bulamayacağı gerekçesiyle Atletico cephesi tarafından satılmasının düşünüldüğü belirtiliyor. Galatasaray tarafı şu an için nabız yoklarken, Atletico ile birlikte oyuncunun menajeriyle de temas kurulduğu öğrenildi.

35 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Sarı kırmızılılar kesenin ağzını olabildiği kadar açarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Daha önce Udinese ve Valencia gibi kulüplerin de formasını giyen De Paul, 2 yaz önce 35 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e imza atmıştı.

DÜNYA KUPASI KALDIRDI

Tecrübeli futbolcu son olarak Dünya Kupası kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kritik parçalarından biri olarak öne çıktı.

SEVILLA DA DEVREDE

Bu arada Rodrigo de Paul'un Atletico Madrid'den ayrılma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla Sevilla'nın da devreye girdiği, İspanyol gazetelerindeki detaylar arasında yer aldı. Sürecin somut bir zemine oturması durumunda, Erden Timur'un İspanya'ya çıkarma yaparak operasyonu bizzat bitirmeye çalışacağı ifade edildi.

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