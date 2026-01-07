Görüşmeler başladı! İşte Gabriel Paulista'nın yeni adresi

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 35 yaşındaki stoperle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

CORINTHIANS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya basınından Globo sitesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımdan ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusu Corinthians ile görüşmelere başladı.

ÇOCUKLUK KULÜBÜNE DÖNÜYOR

Brezilyalı futbolcunun, çocukluk kulübü Corinthians ile kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu birçok kez Brezilya ekibinde forma giymekten bahsetmiş ve sık sık Corinthians forması giyip paylaşım yapmıştı.

TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR

Ancak Corinthians kulübünün Paulista'yı kadrosuna katabilmesi için öncelikle FIFA ve CBF (Brezilya Futbol Federasyonu) tarafından getirilen oyuncu transfer yasaklarını kaldırması gerekiyor. Brezilya ekibi, transfer yasağını sona erdirmek için dün bir taksiti erken ödemişti.

PERFORMANS

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.