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Spor

Görüşmeler başladı! Nicolo Zaniolo'ya Hollanda'dan sürpriz talip

Geçen sezonun ilk yarısını Atalanta'da ikinci yarısını Fiorentina'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hollanda ekibi PSV, Noa Lang'ın Napoli'ye gitmesinin ardından Nicolo Zaniolo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Nicolo Zaniolo'ya Hollanda'dan sürpriz talip
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Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

PSV ZANIOLO'YU İSTİYOR

ESPN'in haberine göre PSV, Noa Lang'ın Napoli'ye gitmesi sonrası Galatasaray'dan Nicolò Zaniolo'yu gündemine aldı. Haberde PSV'nin oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Ayrıca haberde 25 yaşındaki Zaniolo'nun Hollanda'ya transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçen sezon iki İtalyan ekibinin formasıyla toplamda 36 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asiste imza attı.

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