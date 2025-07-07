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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Fenerbahçe, Milan Skriniar mesaisinde

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 30 yaşındaki deneyimli savunmacı Milan Skriniar için Fransız ekibi PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Fenerbahçe, Milan Skriniar mesaisinde
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Jhon Duran'ın ardından stoper hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar.

Sezonun tamamlanmasının ardından deneyimli stoper PSG'ye dönerken Fenerbahçe, Skriniar'ın bonservisini almayı planlıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşma sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Ek olarak Skriniar'ın Jhon Duran'ın ardından Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük transfer hedefi olduğuna vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

PSG'den ayrılması beklenen Slovak stoper, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 23 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist kaydetti.

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