Jhon Duran'ın ardından stoper hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar.

Sezonun tamamlanmasının ardından deneyimli stoper PSG'ye dönerken Fenerbahçe, Skriniar'ın bonservisini almayı planlıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar transferi için görüşmelerini sürdürüyor ve anlaşma sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Ek olarak Skriniar'ın Jhon Duran'ın ardından Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük transfer hedefi olduğuna vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

PSG'den ayrılması beklenen Slovak stoper, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde 23 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist kaydetti.