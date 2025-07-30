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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Galatasaray'da ibre Ederson'a döndü

Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferinde gaza basan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen Ederson ile yapılan görüşmeler sonrası anlaşma sağladı. Ancak Galatasaray, İngiliz ekibiyle bonservis için pazarlıklara devam ediyor. İşte detaylar....

AKŞAM30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Galatasaray'da ibre Ederson'a döndü
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Muslera'nın ayrılığı sonrası file bekçisi arayışına geçen Galatasaray, yıldız bir isimle kalesini koruma altına almak istiyor. Sezon bitimiyle birlikte Emiliano Martinez, Ter Stegen, Djordje Petrovic gibi oyunculara yönelen Sarı-Kırmızılılar, bu transferlerde mutlu sona ulaşamadı. Önceliği Victor Osimhen'e veren Cim-Bom, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmasıyla birlikte diğer takviyelere yöneldi. Aslan'ın kaleci transferinde gündemine gelen son isimler Ederson ve Donnarumma oldu. Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Ederson'la görüştü ve şartları hakkında bilgi aldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yeni kaleci arayışında olan M.City'nin, Burnley'e 47 milyon euro ödeyerek eski kalecisi James Trafford'u geri almasıyla birlikte Galatasaray'ın bu transferde eli güçlenmiş oldu. İkinci kaleci olarak görev yapan Ortega'nın da kulüpten gönderilmesi söz konusu olabilir. Ederson ile yapılan görüşmeler sonrası el sıkışıldı. İngiliz ekibinin bonservis beklentisi 10 milyon euro civarında. G.Saray, bu rakamı 8 milyon euro seviyelerine indirmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Başarılı file bekçisi için Manchester City ile yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

İTALYAN ELDİVEN İÇİN DEVREDELER

Manchester City'nin Donnarumma'nın transferinde de devrede olduğu iddia edildi. İtalyan eldiven için Chelsea ve Juventus da nabız yokladı. PSG ile yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamayan başarılı futbolcu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Fransa ekibi de Lille'in kalesini koruyan Lucas Chevalier'i kadrosuna katmaya çok yakın. Fakat Donnarumma'yı isteyen kulüpler çok fazla ve oyuncunun önceliği Galatasaray değil. Cim-Bom, bu nedenle direksiyonu Ederson'a kırdı. Savunmaya takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, kaleci takviyesini kısa süre tamamlamak istiyor.

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