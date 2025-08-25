İSTANBUL 28°C / 19°C
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç yıldız oyuncu Lamine Camara için görüşmelerini sıklaştırdı. Transfer görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedilirken, Fransız kulübünün ise Lamine Camara için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına Lamine Camara için Monaco ile temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Senegalli futbolcunun transferi için önemli mesafe kaydettiği öğrenildi.

2004 doğumlu olan Camara, Süper Lig'deki yabancı kuralında yer alan "Artı 2" kontenjanına da uygun olmasıyla dikkat çekiyor.

MASADAKİ RAKAM 20 MİLYON

Monaco, yetenekli orta sahayı geçtiğimiz yaz 15 milyon euro bonservis bedeliyle Metz'ten kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın Camara için teklifini hazırladığı, Monaco'nun ise transfer için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

Yönetim, pazarlıklarda rakamı aşağı çekmeye çalışırken, oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı konuşuluyor.

MONACO KARNESİ

Monaco formasıyla 42 resmi maça çıkan Camara, 2 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.

