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Spor

Görüşmeler devam ediyor! Gianluigi Donnarumma adım adım Galatasaray'a

Kaleci, transferi için gaza basan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, PSG'den Gianluigi Donnarumma ile görüşmelere devam ediyor. Ekonomik açıdan en güçlü teklifi yapan Galatasaray'ın transferi gerçekleştirme ihtimali yüksek. İşte detaylar...

AKŞAM29 Temmuz 2025 Salı 09:06 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! Gianluigi Donnarumma adım adım Galatasaray'a
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Victor Osimhen'i kadrosuna katan G.Saray, kaleci transferini de sonlandırmak için girişimlerini hızlandırdı. Sezon başından beri birçok isimle görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar, listeyi iki adaya düşürdü. Manchester City'den Ederson ve PSG'nin başarılı file bekçisi Gianluigi Donnarumma ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlerde CimBom'un bu transferde ön plana çıktığı iddia edildi. İşte o haberlerin detayları:

CİTY VE NAPOLİ İLGİLENİYOR

"Manchester City, kalede rotasyon ve uzun vadeli planlar için Donnarumma'yı ciddi şekilde değerlendiriyor. Serie A'dan bazı takımlar da İtalyan kalecinin durumunu yakından takip ediyor. Napoli, kalede güvenilir bir isim ararken, 26 yaşındaki oyuncunun mali şartları nedeniyle bu transfer şu an için zor görünüyor. Ekonomik açıdan en güçlü teklif Sarı-Kırmızılı takımın... Bu sebepten dolayı başarılı oyuncunun Galatasaray'a gitme ihtimali de her geçen gün artıyor."

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Donnarumma'nın PSG ile olan sözleşmesi, 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Deneyimli eldiven, Fransız kulübü ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alamadı. İtalyan file bekçisi, 12 milyon euro yıllık ücret istiyor. Bu rakamı yüksek bulan PSG, bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Donnarumma ise hem Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takımda oynamak hem de ilk 11 garantisi istiyor. Tecrübeli isim, geçtiğimiz sezon 47 maçta kalesinde 43 gol gördü. İtalyan eldiven, 17 maçta kalesini gole kapattı.

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