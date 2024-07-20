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Spor

Görüşmeler devam ediyor! İşte Juventus'un Kenan Yıldız için 10 numara planı

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Görüşmelerini sürdüren İtalyan ekibi 19 yaşındaki genç yıldız ile yeni sözleşme imzalaması durumunda Kenan'a 10 numaralı formayı da vermeyi planlıyor. İşte detaylar...

20 Temmuz 2024 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
Görüşmeler devam ediyor! İşte Juventus'un Kenan Yıldız için 10 numara planı
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Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, taraflar arasında yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Juventus, sözleşmesi 2027 yılında bitecek Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istiyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İtalyan basınındaki haberde, Juventus'un yeni sözleşme ile birlikte Kenan Yıldız'ın maaşını dört katına çıkarmaya hazır olduğu ve milli oyuncuya senelik 1.2 milyon euro vermek istediği belirtildi. Kenan Yıldız'ın ise özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra değerini arttırdığını düşündüğü ve daha yüksek bir teklif beklediği kaydedildi.

10 NUMARA PLANI

İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde, Juventus'un Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalaması durumunda genç futbolcuya 10 numarayı da vermeyi planladığı öne sürülmüştü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Juventus forması altında geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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