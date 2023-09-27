A Milli Futbol Takýmý'ndaki görevine son verilen Stefan Kuntz'un yeni duraðý belli oluyor.

Bild'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, Kadýn Milli Futbol Takýmý teknik direktörlüðüne Stefan Kuntz'u getirebilir.

Federasyonun, Alman çalýþtýrýcýyý saðlýk durumu iyi olmayan ve performansý tartýþýlan Martina Voss-Tecklenburg'un yerine düþündüðü aktarýldý. Mevcut teknik direktör Martina'nýn ise sportif direktör olarak göreve devam edebileceði öne sürüldü.

GÖRÜÞMELER DEVAM EDÝYOR

Haberde Kuntz'un daha önce Almanya U21 takýmýný çalýþtýrdýðý ve federasyonla iliþkisinin çok iyi olduðu kaydedildi.

Kadýn Milli Takýmý için görüþmelerin sürdüðü ve kýsa süre içinde sonuca baðlanacaðý ifade edildi.

STEFAN KUNTZ'UN ÝSTATÝSTÝKLERÝ

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takýmý'yla toplam 20 maça çýktý. 60 yaþýndaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç baþýna 1.95 puan ortalamasý yakaladý.