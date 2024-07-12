Transfer sezonuna oldukça hareketli bir başlangıç yapan Trabzonspor, Liverpool forması giyen Nathaniel Phillips'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, geçen sezon Cardiff City'de başarılı bir kiralık dönemi geçiren 27 yaşındaki stoper için 9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.

BONSERVİSTE İNDİRİM İSTİYOR

Bordo-Mavili Yönetim, bu bedeli 5 milyon euro seviyelerine çekmek için görüşmelere devam ediyor. Phillips'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon 26 maçta bin 936 dakika sahada kaldı. İngiliz oyuncu bu süre içinde sadece 1 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.