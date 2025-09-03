Geçen sezon başında Jose Mourinho'yu göreve getiren Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini Portekizli teknik adamla da dindiremedi. Bu yıl ise hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım başarısı gösteremeyen hem de açıklamalarıyla yönetimi hedef alan Mourinho, kulüpten gönderildi. Hızla yeni hoca arayışına giren Kanarya, listesini oluşturdu. İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Roger Schmidt ve Edin Terzic ile ilk temasın kurulduğu öğrenildi. AKŞAM'ın ulaştığı bilgilere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kanarya'nın ilk hedefi.

TARAFLAR BİR ARAYA GELECEK

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Sonrasında ise Pazar günü İspanya ile mücadele edecek. Yeni teknik direktörünü bir an önce belirlemek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, Montella ile görüşmeleri ilerletebilmek için bu müsabakaların bitmesini bekleyecek. İspanya mücadelesi sonrası taraflar bir araya gelecek. Futbol Direktörü Devin Özek'in yabancı çalıştırıcı istediği iddiaları da Montella ihtimalini güçlendirdi. İtalyan teknik direktörün de Kanarya'ya sıcak baktığı söylentiler arasında

İDEAL ÇÖZÜM ROGER SCHMİDT

Alman basınındaki haberlere göre; Fenerbahçe, Edin Terzic ve Nuri Şahin'le de temas kurdu. Konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Fenerbahçe'de göreve en yakın isim Roger Schmidt (58). Benfica ve Bayer Leverkusen'in eski hocası için İstanbul'un Anadolu yakasında "ideal çözüm" yorumları yapılıyor. Başkan Ali Koç ile Schmidt'in görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Diğer adaylar arasında İsmail Kartal ve Volkan Demirel de bulunuyor. Ancak Fenerbahçe Başkanı'nın odağında Terzic ile Şahin'in de olduğu belirtiliyor.