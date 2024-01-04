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Spor

Görüşmeler sonuç vermedi! Galatasaray'da Sacha Boey krizi

Galatasaray başarılı futbolcusu Sacha Boey'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunuyor. Ancak Fransız futbolcu, kulüpten 3.5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar tıkandı. İşte detaylar...

4 Ocak 2024 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
Görüşmeler sonuç vermedi! Galatasaray'da Sacha Boey krizi
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Galatasaray'da gösterdiği performansla takdir toplayan Sacha Boey'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başından bu yana Boey ve menajeriyle görüşmeleri sürdüren yönetim, bir türlü olumlu bir sonuca ulaşamadı. Bu süreçte ne Boey ne de menajeri süresi uzatılan yeni kontrat için ikna edilemedi.

MENAJERİ 3.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray, yıllık 600 bin euro alan Boey'in maaşını 1.8 milyon euro'ya çıkartmaya hazır. Ancak menajeri, sarı kırmızılı kulüpten 3.5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar tıkandı.

Sarı kırmızılılar, sezon sonuna kadar Sacha Boey'le kontrat yenileyemezse yaz transfer döneminde eli epey zayıflayacak. Genç yıldızın kontratının son sezonuna giriyor olması sebebiyle istediği bonservis bedelini elde edemeyecek.

MAÇ KAÇIRMADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm resmi maçlarda 90 dakika sahada kalan Sacha Boey, 29 karşılaşmada 2 gollük katkı sağladı. Piyasa değeri 22 milyon euro'nun üzerine çıkan 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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