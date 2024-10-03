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Spor

Görüşmeler sürüyor! Kayserispor'da Sinan Kaloğlu sesleri

Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Kayserispor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Gençlerbirliği'nde görev alan Sinan Kaloğlu ile görüşüyor. İşte detaylar...

AA3 Ekim 2024 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Görüşmeler sürüyor! Kayserispor'da Sinan Kaloğlu sesleri
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Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, dün ilk olarak Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından arayışlarını sürdüren kulüp, bugün de Gençlerbirliği'nin eski çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kaloğlu ile görüşmelerin kulüp tesislerinde sürdüğü öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine Altay'da altyapı sorumlusu olarak başlayan Kaloğlu, Altay'ı da yaklaşık bir yıl çalıştırdıktan sonra Gençlerbirliği'nin başına geçti.

Burada da bir yıl görev yapan Kaloğlu, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrıldı.

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